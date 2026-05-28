Serie A, chi ha incassato di più dalle coppe europee? La cifra guadagnata dal Napoli

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Secondo i dati raccolti da Football Meets Data, la squadra italiana che ha ottenuto i maggiori ricavi dalle coppe europee è l’Atalanta

Quanto hanno incassato i club italiani grazie alle competizioni europee? Secondo i dati raccolti da Football Meets Data, la squadra italiana che ha ottenuto i maggiori ricavi dalle coppe europee è l’Atalanta di Raffaele Palladino, con un incasso complessivo di 75,1 milioni di euro. A completare il podio ci sono l’Inter, seconda con 74,1 milioni, e la Juventus, terza con 65,9 milioni.

Il dato del Napoli e delle altre italiane

Più staccato il Napoli, quarto in questa speciale classifica dopo la delusione europea e l’eliminazione diretta nella League Phase, con ricavi pari a 49,5 milioni di euro. A seguire figurano le squadre impegnate nelle competizioni europee minori: la Roma con 22,1 milioni, il Bologna con 18,2 milioni e infine la Fiorentina, che chiude la graduatoria con 10,8 milioni di euro incassati dalle coppe continentali.