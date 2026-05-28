Ufficiale Gioia per l’azzurrino Hasa: è tra i convocati dell’Albania per le prossime amichevoli

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Il nuovo ct, nominato poche settimane fa al posto di Sylvinho, ha diramato la lista dei 27 convocati per le amichevoli contro Israele e Lussemburgo.

Prime convocazioni per Rolando Maran da commissario tecnico dell’Albania. Il nuovo ct, nominato poche settimane fa al posto di Sylvinho, ha diramato la lista dei 27 convocati per le amichevoli contro Israele il 3 giugno e Lussemburgo il 6 giugno. Tra le principali novità spiccano la prima chiamata per Pano Qirko, portiere del Partizani, e soprattutto quella di Luis Hasa, centrocampista della Carrarese di proprietà del Napoli, che recentemente ha scelto di rappresentare la nazionale albanese dopo l’esperienza nelle selezioni giovanili dell’Italia under 21.

I ritorni e gli assenti

Tra i convocati tornano anche Alen Sherri del Cagliari, Simon Simoni, Andi Hadroj, Taulant Seferi e Cristian Shpendi, attaccante del Cesena. Non faranno invece parte del gruppo gli infortunati Thomas Strakosha, Ernest Muçi, Nazmi Gripshi e Rey Manaj. Sono diversi, inoltre, i giocatori provenienti dalla Serie A e dalla Serie B italiana: oltre a Sherri, Hasa e Shpendi, figurano infatti anche Elseid Hysaj della Lazio e Ardian Ismajli del Torino.

Di seguito l'elenco completo:

Portieri: Alen Sherri, Simon Simoni, Pano Qirko

Difensori: Berat Gjimshiti, Arlind Ajeti, Ardian Ismajli, Klisman Cake, Bujar Pllana, Mario Mitaj, Naser Aliji, Stavro Pilo, Elseid Hysaj, Andi Hadroj

Centrocampisti: Kristjan Asllani, Ylber Ramadani, Juljan Shehu, Qazim Laçi, Luis Hasa, Adrion Pajaziti, Nedim Bajrami, Arbër Hoxha, Taulant Seferi, Anis Mehmeti

Attaccanti: Mirlind Daku, Armando Broja, Myrto Uzuni, Cristian Shpendi