Ancelotti jr supera Motta: è in pole per la panchina del Lille! Sfumano Mondiali col Brasile?

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Nelle ultime ore Davide Ancelotti avrebbe sorpassato la concorrenza di Motta, inizialmente considerato il favorito del presidente, per la panchina del Lille

Nelle ultime ore Davide Ancelotti avrebbe sorpassato la concorrenza di Thiago Motta, inizialmente considerato il favorito del presidente, per la panchina del Lille, che sarà lasciata libera da Bruno Génésio dopo due stagioni positive culminate con gli ottavi di finale di Champions League e la qualificazione alla prossima edizione. Lo riporta Marca, secondo cui tra i candidati alla successione, oltre ai due tecnici italiani, figuravano anche Stéphane Dumont e Dimitri Farbos, membro dello staff del tecnico uscente. La scelta finale sarebbe però ricaduta su Ancelotti, forte di un percorso già ricco di esperienze internazionali.

Il futuro tra Lille e Nazionale brasiliana

Dopo aver seguito per anni il padre Carlo Ancelotti sulle panchine di Paris Saint-Germain, Real Madrid, Bayern Monaco, Napoli ed Everton, Davide Ancelotti ha poi intrapreso la sua carriera da tecnico in prima persona, guidando il Botafogo e chiudendo la stagione al sesto posto nel campionato brasiliano prima di lasciare l’incarico. Successivamente è tornato nello staff del padre per preparare il percorso della nazionale brasiliana verso i Mondiali. Resta ora da capire se sarà coinvolto con il Brasile tra Canada, Messico e Stati Uniti oppure se sceglierà di anticipare il suo approdo al Lille prima dell’inizio della competizione iridata.