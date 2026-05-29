Gila-Napoli? Occhio alla Premier: pronto l'assalto del Bournemouth

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Il vero nodo potrebbe essere rappresentato dagli ingaggi della Premier, ambito nel quale il Bournemouth avrebbe una capacità economica superiore

Il nome di Mario Gila continua ad animare il mercato internazionale. Il difensore della Lazio è seguito da tempo da diverse big italiane, tra cui Milan, Napoli e Inter, ma nelle ultime ore dalla Premier League sarebbe arrivato un inserimento destinato a complicare i piani dei club di Serie A. Secondo quanto riportato da TEAMtalk, anche il Bournemouth avrebbe infatti avviato i primi contatti per il centrale spagnolo, individuato come possibile sostituto di Marcos Senesi, vicino al trasferimento al Tottenham di Roberto De Zerbi.

Gila, ecco la richiesta della Lazio

In Italia è soprattutto il Milan ad essersi mosso con maggiore decisione negli ultimi mesi. I rossoneri avrebbero già avuto contatti con l’entourage del giocatore nel tentativo di anticipare la concorrenza e accelerare l’operazione. La trattativa, però, si preannuncia tutt’altro che semplice: la Lazio valuta Gila circa 25 milioni di euro, una cifra importante ma considerata accessibile dalle pretendenti. Il vero nodo potrebbe essere rappresentato dagli ingaggi della Premier League, ambito nel quale il Bournemouth avrebbe una capacità economica superiore rispetto ai club italiani.