Il nuovo Napoli di Allegri, Sky: potrebbe ripartire dal 3-5-2 senza esterni offensivi

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Con l’arrivo di Massimiliano Allegri, il Napoli potrebbe cambiare pelle senza stravolgimenti, orientandosi verso un 3-5-2 più equilibrato.

Con l’arrivo di Massimiliano Allegri, il Napoli potrebbe cambiare pelle senza stravolgimenti, orientandosi verso un 3-5-2 più equilibrato. L’idea - riferisce Sky - sarebbe una squadra meno aggressiva e più attenta alla gestione dei momenti della partita, con maggiore solidità tra difesa e centrocampo e qualità concentrata negli ultimi metri.

Possibile assetto e soluzioni di gioco

Tra i pali dovrebbe esserci Milinković-Savić, con una difesa a tre formata da Beukema, Rrahmani e Buongiorno. In alternativa, con Politano avanzato a tutta fascia, Di Lorenzo potrebbe arretrare nei tre difensori. Sugli esterni spazio a Di Lorenzo e Politano, con Spinazzola e Gutiérrez alternative a sinistra. In mezzo al campo il riferimento resterebbe Lobotka, affiancato da McTominay e Anguissa, con De Bruyne come variante più tecnica. In attacco, accanto ad Hojlund, potrebbero muoversi diverse pedine, tra cui Giovane e Alisson Santos, senza dimenticare Lukaku.

La possibile formazione del Napoli (3-5-2): Milinković-Savić; Beukema, Rrahmani, Buongiorno; Di Lorenzo, McTominay, Lobotka, Anguissa, Spinazzola; Santos Alisson, Hojlund.