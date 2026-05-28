Curiosità Allegri: primo ex azzurro a diventare allenatore del Napoli durante l’era ADL
Massimiliano Allegri è pronto a scrivere una pagina particolare della storia recente del Napoli. L’ex tecnico del Milan, infatti, è pronto a diventare il primo ex calciatore azzurro a sedere sulla panchina del club durante la gestione di Aurelio De Laurentiis.
Un precedente storico nell’era De Laurentiis
L’approdo di Allegri rappresenterà un caso unico nell’era De Laurentiis. Dal 2004 ad oggi, infatti, nessun ex giocatore del Napoli era mai stato scelto per guidare la prima squadra. Allegri, che in passato ha vestito la maglia azzurra da calciatore, interromperà questa particolare tradizione, riportando a Napoli un volto che conosce già l’ambiente partenopeo, ma stavolta con il ruolo di allenatore.
Gli allenatori del Napoli nell'era De Laurentiis
Giampiero Ventura (2004-05)
Edoardo Reja (2005-09)
Roberto Donadoni (2009)
Walter Mazzarri (2009-13)
Rafa Benitez (2013-15)
Maurizio Sarri (2015-18)
Carlo Ancelotti (2018-20)
Gennaro Gattuso (2020-2021)
Luciano Spalletti (2021-23)
Rudi Garcia (2023)
Walter Mazzarri (2023-24)
Francesco Calzona (2024)
Antonio Conte (2024-26)
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