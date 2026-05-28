Ufficiale
7 giocatori del Napoli convocati in nazionale: l’elenco completo con tutti gli impegni
TuttoNapoli.net
Questi i calciatori del Napoli impegnati in amichevoli internazionali:
Questi i calciatori del Napoli impegnati in amichevoli internazionali:
Stanislav Lobotka: Malta-Slovacchia (1 giugno, ore 18); Slovacchia-Montenegro (5 giugno, ore 18.30)
Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku: Croazia-Belgio (2 giugno, ore 18); Belgio-Tunisia (6 giugno, ore 15)
Billy Gilmour, Scott McTominay: Scozia-Curacao (30 maggio, ore 14); Bolivia-Scozia (6 giugno, ore 22)
Eljif Elmas: Bosnia-Macedonia (29 maggio, ore 20.30); Turchia-Macedonia (1 giugno, ore 19.30)
Rasmus Hojlund: Congo-Danimarca (3 giugno, ore 20.30), Danimarca-Ucraina (7 giugno, ore 18.30)
Pubblicità
Notizie
Copertina TuttonapoliPanchina Napoli, Italiano è il prescelto! Entro 48h deve liberarsi dal Bologna di Antonio Noto
Le più lette
In primo piano
Ultim'oraAllegri spiazzato, Rai: “Ha disdetto la camera in Abruzzo e domani a Milano per rescindere”
Arturo MinerviniDa 0 a 10: i nomi dei falliti di Conte, il nome che scatenerebbe una rivolta, i 2 miliardi di ADL e l'incredibile dietrofront di Sarri
Antonio NotoLiveConte: "Lascio perché non sono riuscito a compattare l'ambiente! Nazionale? Chiacchiere!" ADL: "Dopo Bologna gli dissi di stare tranquillo"
Francesco CarboneCessione SSC Napoli, NY Times conferma: ADL ha rifiutato 2mld, ma fondo USA insisterà
Pierpaolo MatronePolitano: "Forse meglio il 4° Scudetto, perché più sofferto! Futuro? Spero di restare. Su Vergara e KDB..."
Pierpaolo MatroneSarri-Napoli, Sky: troppi tentennamenti, il club si sta irrigidendo! Virata su altri 3 nomi?
Francesco CarboneTutto su Sarri! Rai: “Di Lorenzo ed altri big lo vogliono! Con Manna ha già parlato di 4 elementi”
© 2026 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore TC&C srl - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Editore TC&C srl - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Tuttonapoli.net per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com