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7 giocatori del Napoli convocati in nazionale: l’elenco completo con tutti gli impegni

7 giocatori del Napoli convocati in nazionale: l’elenco completo con tutti gli impegniTuttoNapoli.net
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Oggi alle 21:20Notizie
di Francesco Carbone
fonte SSC Napoli
Questi i calciatori del Napoli impegnati in amichevoli internazionali:

Questi i calciatori del Napoli impegnati in amichevoli internazionali:

Stanislav Lobotka: Malta-Slovacchia (1 giugno, ore 18); Slovacchia-Montenegro (5 giugno, ore 18.30)

Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku: Croazia-Belgio (2 giugno, ore 18); Belgio-Tunisia (6 giugno, ore 15)

Billy Gilmour, Scott McTominay: Scozia-Curacao (30 maggio, ore 14); Bolivia-Scozia (6 giugno, ore 22)

Eljif Elmas: Bosnia-Macedonia (29 maggio, ore 20.30); Turchia-Macedonia (1 giugno, ore 19.30)

Rasmus Hojlund: Congo-Danimarca (3 giugno, ore 20.30), Danimarca-Ucraina (7 giugno, ore 18.30)