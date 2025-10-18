Live Torino-Napoli, pre-partita: Neres verso la titolarità, Conte non rischia Buongiorno

Marco Baroni dovrebbe cambiare modulo ritornando al 3-5-2. Tra i pali il solito Israel, al centro della difesa ecco Coco con Tameze e Maripan ai suoi lati. In cabina di regia agirà Asllani coadiuvato da Casadei e Gineitis, quest'ultimo leggermente in vantaggio nel ballottaggio con Vlasic; per le due maglie sugli esterni si candidano Pedersen e Nkoukou, favoriti rispettivamente su Lazaro e Biraghi. In attacco è pronto il duo formato dagli ex di turno Simeone e Ngonge, insegue Adams.

Antonio Conte deve fare a meno di Lobotka e Rrahmani, oltre al lungodegente Lukaku, ma da Castel Volturno arriva la buona notizia dei rientri di Buongiorno e Politano che sono convocati e potrebbero giocare uno spezzone. Dunque, 4-1-4-1 in cui si rinnova il ballottaggio in porta tra Milinkovic-Savic e Meret, sulle corsie di difesa pronti Di Lorenzo e Spinazzola, al centro la coppia Beukema-Juan Jesus; occhio anche all'opzione Marianucci al posto dell'olandese. A centrocampo, a sostituire il regista slovacco sarà Gilmour, insieme a lui Anguissa e De Bruyne con McTominay largo a sinistra e ballottaggio tra David Neres ed Elmas dall'altro lato col brasiliano favorito. Hojlund guiderà l'attacco.

Per il Napoli di Antonio Conte ha inizio il tour de force da 7 partite in 22 giorni: la prima tappa è in trasferta contro il Torino di Marco Baroni, squadra alla disperata ricerca di una svolta e che ha avuto tutta la sosta per ricaricare le energire ed allenarsi. Al contrario, gli azzurri, oltre ai diversi giocatori impegnati con le nazionali, devono fare i conti con i tanti infortuni. Insomma, quella contro i granata sarà una gara tutt'altro che semplice, ma una cosa è certa: bisogna partire con il piede giusto.

