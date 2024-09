Ufficiale Torna Open Var: appuntamento con gli episodi arbitrali su Dazn dalla 5^ giornata

Dopo aver avviato una collaborazione pioneristica e aver catalizzato l’attenzione del pubblico durante la scorsa stagione del massimo campionato italiano di calcio, DAZN, FIGC e AIA, in collaborazione con la Lega Serie A, annunciano il ritorno del format di successo OPEN VAR, lo spazio formativo e informativo dedicato al mondo arbitrale.

Dalla quinta giornata, ogni domenica all’interno del nuovo show di DAZN dedicato alla Serie A e condotto da Giorgia Rossi, si partirà dagli audio esclusivi dei colloqui degli arbitri e dei Video Assistant Referees, abbinati alle immagini, per analizzare in diretta i principali episodi, insieme agli ospiti presenti in studio e a Gianluca Rocchi che, di volta in volta, si alternerà negli approfondimenti con i componenti della Commissione Arbitri Nazionali (CAN).



Il primo appuntamento live è quindi per domenica 22 settembre quando verranno analizzate le più importanti decisioni arbitrali della giornata in corso, in un weekend denso di appuntamenti che prenderà il via venerdì 20 settembre con Cagliari-Empoli e che proseguirà con due big match in esclusiva su DAZN: Juventus-Napoli e l’attesissimo derby tra Inter e Milan.