Ufficiale Tre nazionali rientrati a Castel Volturno: il report della seduta di oggi

Report ufficiale del club azzurro sul sito ufficiale per gli aggiornamenti sull'allenamento di oggi in vista della partita di sabato contro il Torino: "Il Napoli prosegue gli allenamenti in vista del prossimo match di campionato contro il Torino. Al SSC Napoli Training Center il gruppo è stato impegnato in una seduta pomeridiana e ha svolto un lavoro di forza. Gilmour, Hojlund e McTominay sono rientrati dagli impegni con le Nazionali", si legge.