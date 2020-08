Tripletta in 8 minuti ed a Castel di Sangro il pubblico canta già "Osimhen, Osimhen"

"Osimhen, Osimhen", canta già il pubblico di Castel di Sangro per la tripletta di Victor Osimhen in appena 8 minuti di gioco (qui il live). Il bomber nigeriano ha fatto già vedere tutte le proprie caratteristiche, bruciando in velocità il diretto avversario, dopo un attacco alla profondità con grande cattiveria, per battere il portiere prima in diagonale, poi con una staffilata sotto la traversa e poi superandolo in dribbling.