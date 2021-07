Tutte le operazioni minori in attesa di Insigne e delle due priorità in entrata

Seppur a piccoli passi, il Napoli prova a sbloccare il mercato. Ieri il procuratore di Lorenzo Insigne, Vincenzo Pisacane, ha fatto visita al centro tecnico di Castel Volturno: nonostante la presenza di De Laurentiis, impegnato sul fronte dell'auto-produzione delle maglie gara, i due non si sono mai incrociati e non c'è stato alcun confronto in merito al capitano. L'agente però in giornata ha sistemato un paio di situazioni: Amato Ciciretti è ormai diretto verso il Pordenone, a titolo definitivo, mentre il terzo portiere Nikita Contini avrà un'occasione importante in prestito al Crotone, ma solo dopo l'amichevole di domani col Bayern, tenendo conto che il Napoli non ha ancora a disposizione Meret ed Ospina

In attesa di riavere i nazionali, il Napoli è pronto a far partire anche i tanti giocatori aggregati al gruppo e solo di passaggio in ritiro. Verso il Pordenone è diretto anche un altro esubero come Michael Folorunsho, classe '98 che la Reggina spera sempre di poter riconfermare dopo gli ultimi mesi molto positivi. Non si muove per ora invece Gianluca Gaetano: domani potrebbe partire titolare e Spalletti vuole testarlo considerando anche l'emergenza in mediana per l'infortunio di Demme e la partenza di Bakayoko, ancora non sostituito. Un tesoretto importante lo porterà invece Gennaro Tutino, nel mirino di Monza, Parma e Salernitana e che in parte potrebbe finanziare i due movimenti in entrata che rappresentano la priorità dell'estate: terzino sinistro e centrocampista centrale.