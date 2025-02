Prima pagina Tuttosport: "Casadei e Biraghi, spinta Torino"

"Tifosi, amore da ricambiare". Nella prima pagina proposta oggi da Tuttosport trova spazio anche il virgolettato di Kolo Muani, intervistato a pochi giorni dalla super sfida contro l'Inter per parlare anche di futuro: il francese, come noto, è arrivato a Torino in prestito dal PSG. Il quotidiano tocca anche il tema Torino, stasera in campo al Dall'Ara per sfidare il Bologna, e l'Europa League, con la Roma reduce dal pareggio in casa del Porto.

Juventus - Kolo Muani: "Tifosi, amore da ricambiare"

Torino - Casadei e Biraghi, spinta Toro

Roma - Roma, 1-1 in dieci. Furia Ranieri contro l'arbitro. E Dybala va ko