Prima pagina Tuttosport dedica la prima al Papa: “Campione del Mondo”

La morte di Papa Francesco occupa anche la prima pagina di Tuttosport che questa mattina titola: “Campione del Mondo”. Una scomparsa che ha portato la Lega calcio a rinviare tutte le partite che erano in programma nella giornata di ieri, tra cui il posticipo del lunedì sera che metteva di fronte al Tardini il Parma e la Juventus. La partita verrà recuperata, come tutte le altre, mercoledì 23 aprile alle ore 18:30 e i bianconeri, appresa la notizia dell’annullamento del match, hanno fatto ritorno a Torino e nel pomeriggio si sono allenati alla Continassa.

Questo il comunicato ufficiale: “Le quattro partite rinviate oggi in Serie A, per la scomparsa di Papa Francesco, saranno recuperate mercoledì 23 aprile alle ore 18.30. Questo il comunicato della Lega Serie A: "Facendo seguito ai rinvii delle gare della 33ª giornata del Campionato Serie A Enilive di cui al CU n. 210 pubblicato in data odierna, di seguito il programma dei recuperi delle gare interessate