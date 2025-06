Prima pagina Tuttosport: "Gattuso ct, oggi si decide". Nessun titolo su De Bruyne-Napoli

La strategia di Damien Comolli, nuovo direttore generale della Juventus, è l'argomento di spicco proposto oggi in prima pagina da Tuttosport. Il quotidiano sportivo torinese si concentra sulle mosse del nuovo dirigente bianconero, che dopo aver confermato Igor Tudor in panchina prepara anche il mercato del club: "Comolli sceglie così - si legge nel titolo di apertura -. Per la Juve si prepara una svolta: occhio a mercati finora poco battuti.

Giovani, di talento e da rivalutare: ecco i profili che cerca il nuovo dg". Appena sotto si parla proprio della conferma di Tudor, ora verso il rinnovo di contratto: "Tudor 2027, John benedice l'accordo. La fiducia è totale: un anno in più sul contratto e stipendio raddoppiato. Elkann incontra la squadra alla Continassa prima della partenza per gli Usa: 'Siate competitivi e battaglieri'").

Il taglio alto è invece dedicato alla Nazionale e a quello che sarà il prossimo ct: "Gattuso ct, oggi si decide. Possibile contratto fino al 2026 con opzione per l'Europeo 2028. Summit con Gravina per chiudere dopo i confronti con Buffon. Il 'manifesto' di Gigi: 'Riforme delle scuole calcio, nuovo metodo per trovare talenti, rispetto del Dna'. L'Al Nassr punta su Spalletti per sostituire Pioli: offerta choc".