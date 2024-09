Prima pagina Tuttosport: "Inter, un guaio tira l'altro: un mese senza Barella"

Nel match di Coppa Italia contro l'Empoli, è il Torino capolista in campionato a lasciarci le penne. Nella sconfitta di ieri per 2-1 i granata possono dire addio alla Coppa Italia, ma non mancano le polemiche. "Il Toro dorme, l'arbitro pure", l'apertura centrale di Tuttosport: infatti sarebbero mancati ben due rigori alla squadra di Vanoli.

Allargando il discorso al calcio italiano, il Como è una bellezza da vedere e l'Atalanta va in tilt nell'incrocio con i lariani, l'Inter naviga in acque poco tranquille e dopo il derby perso perde anche per un mese Barella causa infortunio. Spunta l'intervista a Massimo Mauro, ex bianconero, riguardo la Juventus di Thiago Motta e certi meccanismi da oleare per migliorare in Serie A.

Coppa Italia - Il Toro dorme, l'arbitro pure

Inter - Un guaio tira l'altro, un mese senza Barella