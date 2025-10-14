Tuttosport: "Italia, chiudiamola qua"
In occasione della prima pagina odierna di Tuttosport, ecco il titolo principale: "Chiudiamola qui", Qualificazioni Mondiali: alle 20.45, a Udine, ecco Italia-Israele. La vittoria per garantirci almeno i playoff. In uno stadio blindato, gli azzurri cercano il quinto successo consecutivo per essere irraggiungibili alle spalle della Norvegia. Kean torna a casa: ballottaggio Pio-Raspadori per affiancare Retegui.
Spazio alla Juventus cosi in taglio alto: "Maledizione Bremer, ma Tudor non cambia". Menisco ko, il brasiliano fuori almeno un mese e mezzo. L'allenatore insiste con la difesa a 3, malgrado i centrali contati. Fuori anche Pedro Felipe, gioiello della Juve Next Gen. Sul Torino, invece: "Baroni dà retta a Cairo: 3-5-2". II Toro col Napoli riproporrà il modulo "suggerito" dal presidente.
Serie A Enilive 2025-2026
|VS
|Torino
|Napoli
