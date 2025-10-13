La Kings League verrà trasmessa su Dazn: tutti i dettagli

La Kings League italiana verrà trasmessa su DAZN, grazie a una nuova partnership annunciata durante l’evento di Unboxing della stagione inaugurale. Dal 20 ottobre, tutte le partite della Kings Cup Lottomatica.sport Italy saranno visibili in diretta e on demand sulla piattaforma di Dazn, che diventa Broadcast Partner ufficiale. La visione sarà gratuita: l'obiettivo è ampliare il pubblico e offrire un modo ancora più immediato e coinvolgente di seguire questa moderna competizione.