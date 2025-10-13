Ufficiale Castel Volturno, riprendono gli allenamenti: il report del club

I calciatori che non sono stati convocati dalle rispettive nazionali stanno sfruttando questa sosta per unire riposo e allenamento: oggi, dopo due giorni di pausa, i ragazzi di mister Antonio Conte hanno ripreso le sedute a Castel Volturno. Gli azzurri nel pomeriggio hanno svolto un lavoro metabolico e di resistenza. Di seguito il report del club: "Dopo due giorni di riposo, gli azzurri riprendono gli allenamenti al SSC Napoli Training Center. Il gruppo è stato impegnato in una seduta pomeridiana e ha svolto un lavoro metabolico di resistenza".

Questo invece l'elenco dei giocatori del Napoli convocati in nazionale con la data di tutte le partite in cui sono coinvolti:

Meret, Di Lorenzo, Spinazzola: Estonia-Italia (11 ottobre); Italia-Israele (14 ottobre) - Qualificazioni Mondiali

Anguissa: Mauritius-Camerun (8 ottobre); Camerun-Angola (13 ottobre) - Qualificazioni Mondiali

De Bruyne: Belgio-Macedonia (10 ottobre); Galles-Belgio (13 ottobre) - Qualificazioni Mondiali

Elmas: Belgio-Macedonia (10 ottobre); Macedonia-Kazakistan (13 ottobre) - Qualificazioni Mondiali

Gilmour e McTominay: Scozia-Grecia (9 ottobre); Scozia-Bielorussia (12 ottobre) - Qualificazioni Mondiali

Hojlund: Bielorussia-Danimarca (9 ottobre); Danimarca-Grecia (12 ottobre) - Qualificazioni Mondiali

Marianucci: Italia-Svezia (10 ottobre); Italia-Armenia (14 ottobre) - Qualificazioni Europei Under 21