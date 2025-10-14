Ultimi nazionali in campo: oggi tocca ai quattro italiani, il programma

© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 09:10Notizie
di Fabio Tarantino

Chiusura delle nazionali oggi con gli italiani in campo per le ultime partite prima del ritorno a Castel Volturno. Protagonisti i tre giocatori dell'Italia di Gattuso oltre a Marianucci, impegnato in Under 21. Ecco il programma: 

Martedì 14 ottobre 
Meret, Spinazzola, Di Lorenzo: Italia-Israele 
Marianucci: Italia-Armenia