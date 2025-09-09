Prima pagina Tuttosport: "Italia, gol e follie. Ringhio show"

"È Ringhio show!" scrive Tuttosport in apertura quest'oggi commentando il successo azzurro di ieri con Israele per 5-4. Italia, gol e follie. A Debrecen avvio choc poi doppia rimonta con Kean: Politano ci porta avanti e Raspadori sembra chiuderla, ma la difesa va di nuovo in tilt. Fra autoreti e brividi, sul 4-4 al 91' arriva la zampata miracolosa. Gattuso: "Da morire. Mi godo il cuore però non possiamo fare errori così".

Verso il derby d'Italia - "Juve calda. Per Tudor due punte anti-Inter". Non solo Yildiz: un forfait del portoghese Conceiçao potrebbe lanciare Vlahovic con David. Sperano anche McKennie e Openda. Eredità Agnelli: Elkann versa 183 milioni al fisco. E Marotta "frena" Pio Esposito.