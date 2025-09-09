Prima pagina
Tuttosport: "Italia, gol e follie. Ringhio show"
"È Ringhio show!" scrive Tuttosport in apertura quest'oggi commentando il successo azzurro di ieri con Israele per 5-4. Italia, gol e follie. A Debrecen avvio choc poi doppia rimonta con Kean: Politano ci porta avanti e Raspadori sembra chiuderla, ma la difesa va di nuovo in tilt. Fra autoreti e brividi, sul 4-4 al 91' arriva la zampata miracolosa. Gattuso: "Da morire. Mi godo il cuore però non possiamo fare errori così".
Verso il derby d'Italia - "Juve calda. Per Tudor due punte anti-Inter". Non solo Yildiz: un forfait del portoghese Conceiçao potrebbe lanciare Vlahovic con David. Sperano anche McKennie e Openda. Eredità Agnelli: Elkann versa 183 milioni al fisco. E Marotta "frena" Pio Esposito.
Copertina "Mica è venuto gratis...", quella frase di Conte un messaggio anche ai centravanti di Pierpaolo Matrone
Prossima partita
13 set 2025 20:45
Serie A Enilive 2025-2026
Serie A Enilive 2025-2026
in onda su DAZN, SKY
|VS
|Fiorentina
|Napoli
Fabio TarantinoUfficialeCalendario di fuoco, 15 partite in 2 mesi tra Serie A e Champions: tutte le sfide
Arturo MinerviniDa 0 a 10: Conte annuncia due acquisti, il rilancio da 100 mln di ADL, i tormenti (inevitabili) di Lucca e la lucida pazzia di Politano
Antonio NotoRileggi liveConte in conferenza: "Dominio, tenacia, fame! Felice anche con lo 0-0! Bene Lang, pazienza con i nuovi..."
Fabio TarantinoRileggi liveConte in conferenza: "Col Cagliari con la cattiveria del 23 maggio! In Champions per imparare dai maestri... e superarli! Su Meret, Buongiorno e Gutierrez..."
