Prima pagina
Tuttosport: "Juve, come fai a non crederci? Sogno scudetto"
TuttoNapoli.net
"Juve, come fai a non crederci?". Titola così in prima pagina il quotidiano Tuttosport, che si concentra sulla Juventus e sulla vittoria conquistata ai danni della Cremonese. Un 5-0 nettissimo quello maturato all'Allianz Stadium, che ha permesso ai bianconeri di agganciare Roma e Napoli a quota 39. La Juventus adesso si gode un ottimo terzo posto e vede più vicina la testa della classifica, visto che l'Inter è soltanto a -4 pur avendo una gara ancora da giocare. Il sogno Scudetto, quindi, è ancora vivo per la Vecchia Signora.
Pubblicità
Notizie
Le più lette
1 L’editoriale di Chiariello: “Scudetto scucito! Lucca mortificato, inspiegabile con tutti quei cross!"
2 Da 0 a 10: gli 80 min bruciati, la sostituzione misteriosa, il mezzo scudetto degli ingiocabili e la guerra ascellare del Var
4 Inter, Chivu: "Gare come quella tolgono tante energie, c'è il rammarico di non aver vinto col Napoli"
Prossima partita
17 gen 2026 18:00
Serie A Enilive 2025-2026
Serie A Enilive 2025-2026
in onda su DAZN
|VS
|Napoli
|Sassuolo
In primo piano
Davide BarattoTuttonapoliInter-Napoli, le probabili formazioni: la scelta di Conte sul sostituto di Neres
Antonio NotoLiveConte in conferenza: "Il 2-0 poteva ammazzare un toro. Mano Hojlund? VAR interpreta. Su Marianucci..."
Pierpaolo MatroneUfficialeInfortunio Neres, arriva l'esito degli esami: il bollettino medico della SSC Napoli
Antonio NotoLiveConte in conferenza: "Finalmente gol su palla inattiva! Dobbiamo essere più cinici! Spero per Neres. Su Juan Jesus..."
© 2026 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Tuttonapoli.net per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com