Prima pagina Tuttosport: "Juve, come fai a non crederci? Sogno scudetto"

vedi letture

"Juve, come fai a non crederci?". Titola così in prima pagina il quotidiano Tuttosport, che si concentra sulla Juventus e sulla vittoria conquistata ai danni della Cremonese. Un 5-0 nettissimo quello maturato all'Allianz Stadium, che ha permesso ai bianconeri di agganciare Roma e Napoli a quota 39. La Juventus adesso si gode un ottimo terzo posto e vede più vicina la testa della classifica, visto che l'Inter è soltanto a -4 pur avendo una gara ancora da giocare. Il sogno Scudetto, quindi, è ancora vivo per la Vecchia Signora.