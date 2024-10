Prima pagina Tuttosport: "Juve, così ti butti via"

"Juve, così ti butti via". Lo scrive oggi Tuttosport nel titolo principale della sua prima pagina, commentando il sesto pareggio in campionato dei bianconeri: "Altra partita sulle montagne russe, altro pari in rimonta: ma il 2-2 col Parma è un'occasione persa", titola il giornale torinese. Poco sotto si parla anche di un Roma-Torino ad alta tensione con le parole di Vanoli, mentre di spalla trova spazio la doppietta di Frattesi che lancia l'Inter a Empoli. Accenno anche ai 60 anni di Van Basten.