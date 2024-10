Prima pagina Tuttosport: "Juve, Weah chiama David"

"Weah chiama David", recita il titolo di apertura scelto oggi da Tuttosport che sottolinea in prima pagina: "Anche il mercato scalda Inter-Juve: che duello per il bomber del Lilla!". Di spalla viene proposta l'intervista a Zola che parla del Derby d'Italia e i cambiamenti dentro Oaktree, mentre in basso c'è spazio per i risultati delle italiane in Europa e Conference League e per il divorzio tra Mancini e l'Arabia Saudita. Nel taglio alto si parla invece del Torino.