Prima pagina Tuttosport: "McTominay e Lukaku: Napoli, euforia scudetto"

"McTominay e Lukaku: Napoli, euforia scudetto" si legge di spalla. L’edizione odierna di Tuttosport fa un punto in prima pagina sulla Juventus del futuro, con i bianconeri che stanno già pensando alle pedine da mettere nel mirino. I dirigenti del club pensano già al mercato, anche con Tudor, ma molto dipenderà dalla qualificazione in Champions.

Se la Juventus dovesse centrare il quarto posto, i primi due obiettivi di Giuntoli e soci sono un centrocampista e un attaccante: per quanto riguarda il primo, il sogno sarebbe riportare in Italia Sandro Tonali, sul secondo la scelta potrebbe ricadere su uno tra Osimhen o Lookman. Sempre in attacco la Juve guarda in casa Lecce per Nikola Krsotov, che diventerebbe la perfetta alternativa ad uno dei due nigeriani sopracitati. Con i salentini potrebbe rientrare nel discosto anche Adzic, che piace a Corvino. Infine il quotidiano annuncia un duello con l’Inter per Leoni, difensore 18enne del Parma.