Prima pagina Tuttosport: "Napoli, Conte trema. Gasp ribussa allo scudetto"

"Ci sono anch'io". Titola così in prima pagina il quotidiano Tuttosport, che ha celebrato la vittoria conquistata dalla Juventus a Cagliari. I bianconeri hanno raccolto il quarto successo consecutivo in campionato, portandosi al quarto posto con due lunghezze di vantaggio sulla Lazio. Un segnale importante anche quello lanciato da Vlahovic, che ha ritrovato una maglia da titolare dopo diverse settimane, dando un contributo fondamentale alla Juventus.

Spazio dedicato anche all'Atalanta, che si è imposta per 0-5 nell'ultimo turno di campionato giocato in casa dell'Empoli. Un risultato importantissimo per la Dea, che si è rilanciata nelle zone alte della classifica. Il primo posto infatti è soltanto a tre lunghezze di distanza per la Dea, che vuole lanciare un altro segnale al Napoli ma anche all'Inter. "Napoli, Conte trema. Gasp ribussa allo scudetto", si legge in basso.