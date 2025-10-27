Prima pagina

Tuttosport: "Napoli-Inter: Rocchi ferma arbitro, assistente e uomo-Var"

Tuttosport: "Napoli-Inter: Rocchi ferma arbitro, assistente e uomo-Var"TuttoNapoli.net
Oggi alle 09:00Notizie
di Arturo Minervini

"Non è più Juve". Così titola Tuttosport sui bianconeri, con la Lazio 3º ko di fila: sempre più critica la posizione di Tudor. Il gol di Basic dopo 9’ (clamoroso assist di David) manda in tilt i bianconeri, che reagiscono in modo sconclusionato e possono attaccarsi solo al rigore negato su Conceição. Otto partite senza vittorie.

Sulle polemiche arbitrali dopo il big match del Maradona: Napoli-Inter: Rocchi ferma arbitro, assistente e uomo-VAR