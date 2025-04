Prima pagina Tuttosport: "Napoli su Krstovic. Inter brividi e furore"

"Inter brividi e furore": sulla prima pagina odierna di Tuttosport, è presente quello appena citato come titolo principale. Col Bayern va sotto, rimonta in 3 minuti con Lautaro e Pavard, subisce il 2-2 e trema: ma è semifinale di Champions. Ora il Barça. I nerazzurri legittimano la qualificazione con una grande reazione allo svantaggio. Il capitano: "Abbiamo due palle così. Cuore, testa e personalità: siamo destinati a grandi cose".

Spazio anche al mercato, con il seguente titolo: "Krstovic: derby Juve con Marotta". L'attaccante del Lecce intriga anche l'Inter. La richiesta è di 25 milioni: Giuntoli può giocarsi la carta Adzic. E spunta pure il Napoli. Allarme Yildiz in casa bianconera: botta alla coscia e stop in allenamento. In dubbio per Parma, Veiga influenzato.