Prima pagina Tuttosport: "Reazione da Juve. Thuram fa gioire l'Inter"

"Reazione da Juve". Questo è il titolo scelto per la prima pagina di Tuttosport. Dopo una notte di sconforto, Thiago ha guardato due volte il flop contro lo Stoccarda studiando errori e soluzioni. Giuntoli, invece, fa visionare il difensore Ortiz e si muove per Lucca: il sogno per l'attacco, però, resta Zirkzee.

Parlando invece dell'altra metà della città, il titolo è il seguente: "Ahi, la febbre Toro contagia Sanabria". Dopo Tameze e Pedersen, il virus al Filadelfia cresce ancora: Tonny a rischio per il Como.