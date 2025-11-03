Tuttosport sulle ambizioni di Spalletti: "Usa il codice Juve"
"Spalletti usa il codice Juve": questo il titolo dell'edizione odierna Tuttosport, che individua nella parola scudetto la bussola della nuova rotta bianconera. Nessuna lezione, solo una visione chiara e coerente con la storia della Juventus: “Bisogna crederci”. Spalletti lavora di fino, trasformando Koop in difensore aggiunto, rilanciando Kostic e dando a Vlahovic un ruolo da perno nel gioco corale. I segnali sono già visibili.
Lotta scudetto - "Pavlovic-Maignan: arrivederci Roma". Titola così il posticipo di San Siro, dove il Milan supera la Roma 1-0 e accende la corsa al vertice. Leao inventa, Pavlovic segna, e Allegri aggancia Gasperini (e l’Inter) al secondo posto, a un solo punto dal Napoli di Conte. Nel finale Maignan blinda il risultato parando un rigore a Dybala.
UEFA Champions League 2025-2026
|VS
|Napoli
|Eintracht Francoforte
