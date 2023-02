UFFICIALE - Altro premio per Luciano Spalletti: ha vinto il 'Bearzot 2023'

E' Luciano Spalletti il vincitore della XII edizione del Premio Nazionale 'Enzo Bearzot', riconoscimento promosso dall'Unione Sportiva ACLI

Fonte: ANSA

foto ANSA © foto di ANSA

(ANSA) - ROMA, 21 FEB - E' Luciano Spalletti il vincitore della XII edizione del Premio Nazionale 'Enzo Bearzot', riconoscimento promosso dall'Unione Sportiva ACLI in collaborazione con la Figc. L'annuncio è avvenuto nella sede della Federcalcio a Roma. "Riesce a coniugare bel gioco e vittorie. Virtù, queste, che lo accomunano ad Enzo Bearzot, come pure l'attitudine all'insegnamento: in campo e fuori", la motivazione con la quale la giuria ha voluto riconoscere al tecnico del Napoli, che succede a Roberto De Zerbi, il riconoscimento che gli verrà consegnato il prossimo 24 marzo a Napoli.