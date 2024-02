UFFICIALE - Goal of the week di Champions: Osimhen in nomination per il premio

L'attaccante del Napoli ha segnato la rete del definitivo 1-1 contro il Barcellona

Victor Osimhen è in nomination per il premio di gol della settimana in Champions League. L'attaccante del Napoli ha segnato la rete del definitivo 1-1 contro il Barcellona

Il nigeriano si contende il premio con Robert Lewandowski, anch'egli in rete ieri sera al "Maradona". In lizza anche Donyell Malen, in rete nell'1-1 del Borussia Dortmund sul campo del PSV Eindhoven e Galeno, il cui splendido tiro a giro al 94' ha regalato al Porto un prezioso successo contro l'Arsenal.