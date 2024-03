UFFICIALE - Inter-Napoli, divieto di trasferta per i residenti in Campania: i dettagli

TuttoNapoli.net

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

All'incontro di calcio Inter-Napoli, in programma il prossimo 17 marzo presso lo stadio Meazza di Milano, non potranno partecipare i residenti nella regione Campania.

Il divieto di vendita dei biglietti è stato disposto dal prefetto del capoluogo lombardo, Claudio Sgaraglia, per prevenire possibili ripercussioni sulla sicurezza e sull'ordine pubblico, alla luce delle valutazioni espresse dal Comitato di analisi per la sicurezza delle manifestazioni sportive lo scorso 7 marzo.

In particolare, è stato disposto:

il divieto di vendita dei tagliandi ai residenti nella regione Campania, anche se in possesso della tessera di fidelizzazione della “S.C.C. Napoli”, con l’esclusione dei residenti in Campania titolari della fidelity card della “F.C. Internazionale”;

la vendita dei tagliandi del settore ospiti ai soli possessori di fidelity card della “S.S.C. Napoli”, sottoscritta in data antecedente al 16 marzo 2024, non residenti in Campania.