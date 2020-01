UFFICIALE - Koulibaly, Maksimovic e Mertens out con la Fiorentina: la conferma è di Gattuso

Niente Fiorentina per Koulibaly, Mertens e Maksimovic. La conferma arriva da Rino Gattuso, che parla così in conferenza stampa: "Se recupero qualcuno per martedìcontro la Lazio? Non lo so, oggi torna Maksimovic, l'altro giorno è tornato Mertens. Koulibaly dipende da cosa ci dirà lui, per ora nessuno dei tre è a disposizione". Assente anche Ghoulam, di cui il tecnico parla così: "L'altro giorno ha provato con noi, non sta ancora bene, non ha continuità nel lavoro, soffre ancora e non è al 100%". CLICCA QUI PER LA CONFERENZA DEL TECNICO