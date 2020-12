UFFICIALE - La Champions e la Supercoppa sbarcano su Amazon: i dettagli

La Champions League si potrà vedere molto presto su Amazon. Il colosso ha rivelato, in una nota ufficiale, l’acquisizione dei diritti per trasmettere in esclusiva in Italia le dirette delle 16 migliori partite del mercoledì sera della Champions League che vedranno una squadra italiana presente nei gironi e, in caso di qualificazione, fino alle semifinali. Acquisiti anche i diritti della Supercoppa, per tre stagioni a partire dal 2021/22.