UFFICIALE - Lecce, i convocati per il Napoli: Banda non recupera, 7 assenti

Il tecnico Roberto D’Aversa ha convocato i seguenti calciatori per la gara Lecce - Napoli, 7ª giornata della Serie A TIM, in programma sabato 30 settembre 2023 alle ore 15:00. Fuori dai convocati Borbei, Dermaku (infortunato), Smajlovic, Kaba (squalificato), Faticanti, Samek e Banda (infortunato). Smajlovic, Faticanti e Samek vanno in primavera

Questa la lista dei convocati:

PORTIERI

21. Brancolini

30. Falcone

40. Samooja

DIFENSORI

6. Baschirotto

13. Dorgu

25. Gallo

17. Gendrey

5. Pongračić

59. Touba

12. Venuti

CENTROCAMPISTI

18. Berisha

29. Blin

16. Gonzalez

10. Oudin

8. Rafia

20. Ramadani

ATTACCANTI

7. Almqvist

45. Burnete

24. Corfitzen

9. Krstovic

19. Listkowski

91. Piccoli

11. Sansone

27. Strefezza