UFFICIALE - Mondiale, i gironi: Lozano e Zielinski avversari, è andata bene a Mertens

Ci siamo. Il grande giorno del sorteggio dei gironi Mondiali è arrivato. Non ci sarà l'Italia ma 32 nazionali (3 ancora da definire) che sognano di vincere il massimo alloro internazionale. Dalla Francia campione al Qatar padrone di casa, tutti attendono quello che sarà il sorteggio che prenderà il via a Doha alle 18.00. Seguilo in diretta su Tuttomercatoweb.com con tutti gli aggiornamenti.

Gruppo A

- Qatar

- Ecuador

- Senegal

- Olanda

Gruppo B

- Inghilterra

- Iran

- USA

- Vincente Ucraina-Scozia contro Galles

Gruppo C

- Argentina

- Arabia Saudita

- Messico

- Polonia

Gruppo D

- Francia

- Vincente Australia-Emirati Arabi contro Perù

- Danimarca

- Tunisia

Gruppo E

- Spagna

- Vincente Costa Rica-Nuova Zelanda

- Germania

- Giappone

Gruppo F

- Belgio

- Canada

- Marocco

- Croazia

Gruppo G

- Brasile

- Serbia

- Svizzera

- Camerun

Gruppo H

- Portogallo

- Ghana

- Uruguay

- Corea del Sud