UFFICIALE - Questura, 3 Daspo per Napoli-Cremonese di Coppa Italia: i motivi

Il Questore di Napoli ha adottato tre provvedimenti di divieto di accesso alle manifestazioni sportive (DASPO)

Fonte: Questura di Napoli

Il Questore di Napoli ha adottato tre provvedimenti di divieto di accesso alle manifestazioni sportive (DASPO), per periodi di 3 e 5 anni, nei confronti di altrettanti tifosi napoletani di 26, 30 e 38 anni che, in occasione dell’incontro di calcio di Coppa Italia Napoli-Cremonese del 17 gennaio scorso presso lo stadio Maradona, erano stati denunciati per violenza nei confronti degli addetti ai controlli.