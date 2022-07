UFFICIALE - Sconti per Coppe e Store, precedenza trasferte e cambio utilizzatore: ecco tutti i benefit abbonati

Abbonarsi porta con sè dei vantaggi e dei benefit. Nel lancio della campagna abbonamenti della SSC Napoli vengono elencate tutte le agevolazioni

Abbonarsi porta con sè dei vantaggi e dei benefit. Nel lancio della campagna abbonamenti della SSC Napoli vengono elencate tutte le agevolazioni per chi sottoscriverà la tessera annuale. Ve li riportiamo di seguito.

"Diritto di prelazione per l’acquisto dei biglietti per le gare casalinghe di UEFA e Coppa Italia, ad un prezzo scontato del 20%.

Diritto di precedenza, della durata di 48 ore, per i biglietti relativi alle trasferte all’estero delle gare UEFA, fino ad esaurimento dei posti disponibili.

Possibilità di cambio utilizzatore, per un massimo di 5 partite, ad un altro soggetto provvisto di fidelity card, seguendo la procedura indicata sul sito di Ticketone https://sport.ticketone.it/post-order. Il cambio utilizzatore è consentito agli abbonati a tariffa intera, a tariffa donne, a tariffa figli under 14. Il cambio utilizzatore è consentito solo in favore di soggetti con i medesimi requisiti (es. l’abbonamento acquistato da un under 14 potrà essere ceduto esclusivamente ad un under 14).

Sconto del 20% sull’acquisto di n.1 maglia gara home 2022/2023 presso il webstore SSC Napoli (store.sscnapoli.it), da esercitare entro il 31/12/2022. Per usufruire della promozione, verrà inviato, dopo 48 ore dall’acquisto dell’abbonamento, un voucher all’indirizzo mail fornito nel modulo di richiesta abbonamento.

Possibilità di assistere gratuitamente ad un massimo di 4 allenamenti della squadra, qualora il napoli dovesse svolgerli allo stadio Maradona, durante il campionato, in date scelte dalla SSCN.

Verifiche prima dell’emissione titolo

Prima dell’emissione dei titoli, il sistema di biglietteria automatizzata della Ticketone invierà al centro elettronico nazionale della polizia di stato (CEN), per via telematica, la richiesta di autorizzazione contenente i dati anagrafici del soggetto acquirente/utilizzatore del suddetto titolo; al termine della verifica, il CEN comunicherà alla Società, per via telematica, la risposta all’autorizzazione richiesta.

In virtù di tale risposta (positiva o negativa), Ticketone potrà procedere o meno al rilascio (vendita) del titolo di accesso.

Non potranno essere rilasciati titoli a soggetti:

destinatari di provvedimenti di cui all’art.6 della legge n.401 del 13 dicembre 1989, come successivamente modificata e integrata (divieto di accesso ai luoghi ove si disputano manifestazioni sportive - daspo);

sottoposti alle misure di prevenzione di cui alla legge n.1423 del 27 dicembre 1956 (misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e la pubblica moralità);

che sono stati comunque condannati, anche con sentenza non definitiva, per reati commessi anche se non in occasione o a causa di manifestazioni sportive.

Successivamente alla vendita del titolo, in caso di sopravvenuti motivi ostativi, sopra descritti, le Autorità di P.S. comunicheranno per via telematica a Ticketone la rettifica dell’autorizzazione ed il titolo verrà disattivato per l’accesso allo stadio".