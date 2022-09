UFFICIALE - Uruguay, i convocati per le prossime due amichevoli: c’è Mathias Olivera

Sono ben 42 i giocatori convocati da Diego Alonso, ct dell’Uruguay, in vista delle prossime due amichevoli in Austria

Sono ben 42 i giocatori convocati da Diego Alonso, ct dell’Uruguay, in vista delle prossime due amichevoli in Austria. Tra questi c’è anche il terzino del Napoli Mathias Olivera che dunque sarà a disposizione per le due gare contro Iran e Canada. Di seguito l’elenco completo