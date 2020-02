ULTIM'ORA - Alvino annuncia: "Stasera anche senza Insigne"

Sorpresa nella formazione che questa sera scenderà in campo a San Siro per sfidare l'Inter nell'andata delle semifinali di Coppa Italia. Non ci sarà Lorenzo Insigne, dato inizialmente titolare, uno degli insostituibili di Gattuso. A dare la notizia è Carlo Alvino, giornalista di Tv Luna presente a Milano. Da capire il motivo dell'assenza. Insigne doveva partire dal 1' accanto a Mertens e Callejon per formare il tridente dei piccoletti tanto caro all'era Sarri. Senza Insigne, diverse ipotesi per la sostituzione: potrebbe giocare anche Lozano. Staremo a vedere.

