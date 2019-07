ULTIM'ORA As - James, l'Atletico aspetta l'ok di Simeone: teme possa oscurare Joao Felix

Che su James ci sia anche l'Atletico Madrid è una notizia ormai nota. I colchoneros sono pronti a sferrare l'attacco per il giocatore colombiano, conteso anche dal Napoli di De Laurentiis, ma al momento il potere decisionale è interamente nelle mani di Diego Simeone: secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo As, il tecnico argentino sta valutando se effettivamente James possa inserirsi a pieno negli schemi di gioco della squadra. Oltre ad un aspetto meramente tattico - si legge - il timore è che l'arrivo di James potrebbe oscurare Joao Felix, per il quale in questa sessione di mercato l'Atletico ha speso 127 mln.