ULTIM'ORA - Nuovo infortunio per Ibrahimovic: non giocherà nessuno dei tre Napoli-Milan

TuttoNapoli.net

© foto di © DANIELE MASCOLO

Si ferma di nuovo Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese, che aveva patito uno stop in Nazionale ha riportato un infortunio alla coscia e le sue condizioni verranno valutate di settimana in settimana. A rischio il mese di aprile, con l'attaccante che non è comunque presente in lista UEFA e non avrebbe comunque giocato la doppia sfida contro il Napoli valida per i quarti di finale di Champions League. A riportarlo è Sky Sport.