Ultime di formazione Gazzetta - Solo due ballottaggi per Spalletti ed entrambi in attacco

Ultime di formazione dalle pagine dell'edizione online de La Gazzetta dello Sport. In casa Salernitana Davide Nicola dovrebbe cambiare modulo e varare un 4-3-3. Di contro Luciano Spalletti utilizzerà lo stesso modulo, il suo preferito quest'anno: Politano è favorito su Lozano; Kvara non ce la fa, al suo posto toccherà a Elmas probabilmente, in vantaggio su Raspadori.

SALERNITANA (4-3-3): Ochoa; Daniliuc, Lovato, Gyomber, Bradaric; Coulibaly, Nicolussi Caviglia, Vilhena; Candreva, Piatek, Dia

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Elmas