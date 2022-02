Ultime di formazione Sky per Cagliari: Fabian non al meglio, Spalletti prova Mario Rui

Il Napoli torna in campo domani alle 19, per la 26ª giornata di Serie A contro il Cagliari. Di seguito le ultime sulla formazione che Spalletti schiererà per la trasferta in terra sarda riportate dal giornalista Sky Gianluca Di Marzio sul proprio sito. Oltre a Frank Anguissa e Lorenzo Insigne anche Fabian Ruiz è in dubbio, mentre Victor Osimhen, non al meglio, non dovrebbe essere rischiato. Uomini contati quindi in mezzo al campo: per questo motivo, Luciano Spalletti ha provato Mario Rui in mediana, che dovrebbe affiancare Diego Demme. Sulla trequarti, spazio a Adam Ounas, Piotr Zielinski ed Eljif Elmas. Ballottaggio, invece, per il ruolo di prima punta: in questo momento, Andrea Petagna è in vantaggio su Dries Mertens.

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina, Di Lorenzo, Rrhamani, Koulibaly, Juan Jesus; Demme, Mario Rui; Ounas, Zielinski, Elmas; Petagna. All: Spalletti.