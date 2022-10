Ultime di formazione Sky - Spalletti ha due grossi dubbi in attacco, in difesa c'è un favorito

Luciano Spalletti, a 48 ore circa dal big match con la Roma, non ha ancora sciolto i suoi dubbi di formazione.

Luciano Spalletti, a 48 ore circa dal big match con la Roma, non ha ancora sciolto i suoi dubbi di formazione. Secondo Sky Sport, sono tre i ballottaggi, uno in difesa e due in attacco. Juan Jesus è favorito su Ostigard per far coppia con Kim, mentre davanti Politano-Lozano e Osimhen-Raspadori vengono dati in parità, cinquanta e cinquanta, riferisce il giornalista di punta dell'emittente satellitare Gianluca Di Marzio tramite il proprio sito ufficiale.

NAPOLI (probabile formazione) 4-3-3: Meret, Di Lorenzo, Kim, J.Jesus, Olivera, Ndombele, Lobotka, Zielinski; Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia