Ultime di formazione Tmw: Politano pare in ritardo di condizione, può restare fuori
Chi sceglierà Antonio Conte per la partita di domani tra il suo Napoli e l'Hellas Verona? Le ultime di formazioni arrivano da Tuttomercatoweb.com: "Resta ancora in forte dubbio la presenza di Scott McTominay che va verso il forfait per la trasferta di Verona. Sul piano tattico conferma del 3-4-2-1: Milinkovic-Savic tra i pali, con Beukema, Juan Jesus e Buongiorno a comporre il terzetto difensivo (scelte praticamente obbligate).
In mezzo al campo il riferimento resta Lobotka, affiancato da Elmas, mentre sulle corsie laterali spazio a Spinazzola e, al momento, Gutierrez favorito su Politano che sembra ancora in ritardo di condizione. Davanti, Alisson Santos ha dato segnali importanti a Bergamo e si candida a una nuova maglia da titolare nel tandem alle spalle di Hojlund, con Vergara a completare il reparto offensivo".
Serie A Enilive 2025-2026
|VS
|Hellas Verona
|Napoli
