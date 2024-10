Ultimissime di formazione Sky - Scelte quasi fatte: Conte ha un solo (piccolo) dubbio

vedi letture

Ultimissime di formazione direttamente dai colleghi di Sky Sport. Secondo l'emittente satellitare, Antonio Conte non ha dubbi sulla formazione da mandare in campo stasera nel match tra Napoli e Como. L'unico, piccolo, riguarda il terzino sinistro: per questo ruolo comunque Olivera parte in forte vantaggio rispetto a Spinazzola.

Per il resto dovrebbe essere confermata la formazione vista nelle ultime due gare di campionato, cioè con McTominay ancora titolare in mezzo al campo insieme a Lobotka e Anguissa, Politano dall'inizio con Kvaratskhelia alle spalle di Lukaku. Di seguito le probabili formazioni di Sky Sport.

NAPOLI (4-3-3): Caprile; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Olivera; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Lukaku, Kvaratskhelia. All. Conte

COMO (4-2-3-1): Audero; Van der Brempt, Dossena, Kempf, Moreno; Sergi Roberto, Perrone; Strefezza, Paz, Fadera; Cutrone. All. Fabregas