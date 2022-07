Una squadra intera con la valigia: tutti i possibili partenti

Siamo davvero dinanzi ad un momento decisivo, in cui nessuna scelta potrà essere sbagliata.

È l’estate della fine di un ciclo. Degli addii di Insigne e quello probabile di Dries Mertens, ma non solo. Sarà un mercato che porterà diversi azzurri a cambiare aria, al punto da formare un’intera squadra.

In estate dovrebbero partire Ospina, Malcuit, Ghoulam, Tuanzebe, Demme, Ounas, Petagna, Politano Insigne, Mertens e vanno valutate le situazioni di Fabiàn e Koulibaly: un totale di 12 calciatori in bilico. Siamo davvero dinanzi ad un momento decisivo, in cui nessuna scelta potrà essere sbagliata.