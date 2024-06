Uruguay show in Coppa America, pokerissimo alla Bolivia: Olivera in campo per 90'

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

vedi letture

Oggi alle 11:00 Notizie di di

Il difensore del Napoli di scena in Uruguay-Bolivia terminata con il successo della Celeste per 5-0. Olivera ha giocato l'intero match